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Угода щодо "Північного потоку-2" не зможе перешкодити його запуску, - МЗС Росії

Автор: РБК-Україна

Угода США та Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2" не зможе перешкодити його запуску. Будівництво виходить на фінішну пряму і ніщо не здатне змінити "об'єктивну реальність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Не дивлячись на спроби політизувати вигідний для європейців проект, зірвавши його у власних геополітичних і економічних інтересах, чим активно продовжує займатися Вашингтон, "Північний потік-2" скоро стане до ладу", - зазначила вона.

Він підкреслила, що будь-які рішення не здатні змінити об'єктивну реальність виходу будівництва на фінішну пряму. За її словами, угода показало, "хто буде керувати розвитком паливно-енергетичного комплексу України".

Нагадаємо, раніше німецький канцлер Ангела Меркель заявила, що угода з США щодо газопроводу не вирішує всіх проблем. Проте вона вважає цю угоду "дуже хорошою" для України.

А у президента Польщі Анджея Дуди звинуватили Німеччину в підриві європейської солідарності у сфері енергетики.

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