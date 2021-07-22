В Кремле не согласны с положениями об Украине в сделке США и Германии по "Северному потоку-2"
В Кремле оценили сделку США и Германии относительно строительства газопровода "Северный поток-2". С некоторыми положениями Россия категорически не согласна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал положения о вредоносных действиях России в Украине.
"Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни в Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается", - сказал он.
Такие заявления, по словам Пескова, Россия не может одобрить.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашение с правительством США по строительству газопровода "Северный поток-2" не решает всех проблем.
Как рассказали РБК-Украина в МИД, Украина не привлекалась к согласованию сделки по "Северному потоку-2".