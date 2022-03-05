Чтобы не сделали новые "ЛДНР". Зеленский призвал украинцев переходить в наступление

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны переходить в наступление в тех городах, где враг пытается зайти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента.
Владимир Зеленский призвал украинцев бороться с врагом и идти в наступление, выходить на улицы.
"Украинцы, во всех наших городах, куда зашел враг, переходите в наступление. Нужно идти на улицы. Нужно бороться всякий раз, когда есть возможность. Как в Херсоне, как в Бердянске, как в Конотопе, как в Мелитополе", - сказал президент Украина.
Он подчеркнул, что нужно гнать врага с нашей земли, чтобы они не сделали новых фейковых республик.
"Надо выходить и гнать это зло из наших городов, с нашей земли. Чтобы не сделали новых "ДНР" и "ЛНР", у которых нормальная жизнь невозможна", - добавил Зеленский.
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