Чтобы не сделали новые "ЛДНР". Зеленский призвал украинцев переходить в наступление

Владимир Зеленский призвал украинцев бороться с врагом и идти в наступление, выходить на улицы.

"Украинцы, во всех наших городах, куда зашел враг, переходите в наступление. Нужно идти на улицы. Нужно бороться всякий раз, когда есть возможность. Как в Херсоне, как в Бердянске, как в Конотопе, как в Мелитополе", - сказал президент Украина.

Он подчеркнул, что нужно гнать врага с нашей земли, чтобы они не сделали новых фейковых республик.

"Надо выходить и гнать это зло из наших городов, с нашей земли. Чтобы не сделали новых "ДНР" и "ЛНР", у которых нормальная жизнь невозможна", - добавил Зеленский.

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