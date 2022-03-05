Щоб не зробили нові "ЛДНР". Зеленський закликав українців переходити в наступ

Володимир Зеленський закликав українців боротися з ворогом і йти в наступ, виходити на вулиці.

"Українці, у всіх наших містах, куди зайшов ворог, переходите в наступ. Потрібно йти на вулиці. Потрібно боротися щоразу, коли є можливість. Як у Херсоні, як у Бердянську, як у Конотопі, як у Мелітополі", - сказав президент Україна.

Він підкреслив, що потрібно гнати ворога з нашої землі, щоб вони не зробили нових фейкових республік.

"Треба виходити та гнати це зло з наших міст, з нашої землі. Щоб не зробили нових "ДНР" і" ЛНР", у яких нормальне життя неможливе", - додав Зеленський.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!