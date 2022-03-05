Щоб не зробили нові "ЛДНР". Зеленський закликав українців переходити в наступ

Президент України Володимир Зеленський закликав жителів країни переходити в наступ в тих містах, де ворог намагається зайти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента.
Володимир Зеленський закликав українців боротися з ворогом і йти в наступ, виходити на вулиці.
"Українці, у всіх наших містах, куди зайшов ворог, переходите в наступ. Потрібно йти на вулиці. Потрібно боротися щоразу, коли є можливість. Як у Херсоні, як у Бердянську, як у Конотопі, як у Мелітополі", - сказав президент Україна.
Він підкреслив, що потрібно гнати ворога з нашої землі, щоб вони не зробили нових фейкових республік.
"Треба виходити та гнати це зло з наших міст, з нашої землі. Щоб не зробили нових "ДНР" і" ЛНР", у яких нормальне життя неможливе", - додав Зеленський.
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