Сделаем наши уничтоженные города лучше, чем любой город в России, - Зеленский

Российские военные каждый день разрушают украинцев города и села. Также оккупанты убивают мирное население.

Зеленский рассказал, что разрушенные города восстановят и они будут лучше, чем в России.

"Мы все отстроим. Мы сделаем наши города, которые разрушил оккупант, лучше любого города в России", - подчеркнул президент.