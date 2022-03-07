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Зробимо наші знищені міста кращими, ніж будь-яке місто в Росії, - Зеленський

Автор: Тетяна Самарук

У своєму новому відеозверненні президент Володимир Зеленський завив, що всі зруйновані ворогом міста й села України будуть обов'язково відбудовані після перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Володимира Зеленського.

Російські військові кожного дня руйнують українців міста та села. Також окупанти вбивають мирне населення.

Зеленський розповів, що зруйновані міста відновлять і вони будуть кращими, ніж у Росії.

"Ми усе відбудуємо. Ми зробимо наші міста, яку зруйнував окупант, кращими за будь-яке місто в Росії", – наголосив президент.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський присвоїв українським містам спеціальне звання Місто-герой.

Також ми писали, що Зеленський нагородив орденами голів ОДА та мерів.

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Володимир Зеленський