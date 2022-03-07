Зробимо наші знищені міста кращими, ніж будь-яке місто в Росії, - Зеленський

Російські військові кожного дня руйнують українців міста та села. Також окупанти вбивають мирне населення.

Зеленський розповів, що зруйновані міста відновлять і вони будуть кращими, ніж у Росії.

"Ми усе відбудуємо. Ми зробимо наші міста, яку зруйнував окупант, кращими за будь-яке місто в Росії", – наголосив президент.