Зеленский присвоил украинским городам специальное звание Город-герой
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Город-герой нескольким украинским городам. Среди них: Харьков, Чернигов, Мариуполь и другие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
"Наши герои - города-герои. Я решил отметить специальным званием, как это уже когда-то было, когда победили другое нашествие, но похожее, очень похожее", - сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что Городами-героями станут:
- Харьков;
- Чернигов;
- Мариуполь;
- Херсон;
- Гостомель;
- Волноваха.
Город-герой - высшая степень отличия, которой удостоены четыре украинских города, прославившихся героической обороной во время Второй мировой войны. Это звание присвоено:
- Одессе;
- Севастополю;
- Киеву;
- Керчи.
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