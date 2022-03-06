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Зеленский присвоил украинским городам специальное звание Город-герой

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Киев, Воскресенье 06 марта 2022 23:10
Зеленский присвоил украинским городам специальное звание Город-герой Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Город-герой нескольким украинским городам. Среди них: Харьков, Чернигов, Мариуполь и другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Наши герои - города-герои. Я решил отметить специальным званием, как это уже когда-то было, когда победили другое нашествие, но похожее, очень похожее", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Городами-героями станут:

  • Харьков;
  • Чернигов;
  • Мариуполь;
  • Херсон;
  • Гостомель;
  • Волноваха.

Город-герой - высшая степень отличия, которой удостоены четыре украинских города, прославившихся героической обороной во время Второй мировой войны. Это звание присвоено:

  • Одессе;
  • Севастополю;
  • Киеву;
  • Керчи.

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Владимир Зеленский Харьков Мариуполь Чернигов
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