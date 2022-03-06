Зеленский наградил орденами глав ОГА и мэров за оборону

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение наградить орденами за оборону городов глав ОГА и мэров. Глава государства отметил мужество чиновников во время атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента .

Президент отметил, что они в эти дни отметились в обороне своих громад.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Город-герой нескольким украинским городам. Среди них: Харьков, Чернигов, Мариуполь и другие.

Война России против Украины продолжается 11 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.