Зеленский наградил орденами глав ОГА и мэров за оборону
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение наградить орденами за оборону городов глав ОГА и мэров. Глава государства отметил мужество чиновников во время атак РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.
Президент отметил, что они в эти дни отметились в обороне своих громад.
Награждены Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени
- Глава Харьковской ОГА Синегубов Олег Васильевич.
- Глава Николаевской ОГА Ким Виталий Александрович.
- Глава Донецкой ОГА Кириленко Павел Александрович.
- Глава Луганской ОГА Гайдай Сергей Владимирович.
- Глава Черниговской ОГА Чаус Вячеслав Анатольевич.
- Глава Сумской ОГА Живицкий Дмитрий Алексеевич.
Орденом За мужество III степени награждено
- Атрошенко Владислава Анатольевича - Черниговского городского голову.
- Коваленко Владимира Ивановича - Новокаховского городского голову.
- Колыхаева Игоря Викторовича - Херсонского городского голову.
- Лысенко Александра Николаевича - Сумского городского голову.
- Сенкевича Александра Федоровича - Николаевского городского голову.
- Терехова Игоря Александровича - Харьковского городского голову.
- Федорова Ивана Сергеевича - Мелитопольского городского голову.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Город-герой нескольким украинским городам. Среди них: Харьков, Чернигов, Мариуполь и другие.
Война России против Украины продолжается 11 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.