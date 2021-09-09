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"Сделаем это мгновенно". Лукашенко допустил "абсолютно тесные" отношения с Россией

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Четверг 09 сентября 2021 22:03
"Сделаем это мгновенно". Лукашенко допустил "абсолютно тесные" отношения с Россией Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Александр Лукашенко допустил более тесные отношения Беларуси с Россией. Он заявил, что Беларусь и Россия не пытаются объединиться вопреки желанию граждан двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Президент России не сказал о рассуждениях, что кто-то кого-то поглотит. Мы этой болезнью и не болели с президентом России. Если кто-то этим болел, можем подлечить. Мы достаточно умные люди, если нам понадобиться иметь абсолютно тесные отношения, еще мощнее, чем в унитарном государстве, то мы это сделаем элементарно. По этому не надо бряцать старыми фразами, что мы пытаемся кого-то поглотить или объединиться вопреки желанию наших народов. Захотели - сделали", - заявил он.

При этом Лукашенко добавил, что если Беларуси и России понадобится более тесная интеграция, то она будет осуществлена мгновенно.

"Если нам будет нужна еще более тесная военная, политическая или другая интеграция, то мы это сделаем мгновенно, как только почувствуем желание наших людей", - подчеркнул он.

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"Сделаем это мгновенно". Лукашенко допустил "абсолютно тесные" отношения с Россией
"Сделаем это мгновенно". Лукашенко допустил "абсолютно тесные" отношения с Россией
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