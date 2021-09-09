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"Зробимо це миттєво". Лукашенко допустив "абсолютно тісні" відносини з Росією

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Четвер 09 вересня 2021 22:03
"Зробимо це миттєво". Лукашенко допустив "абсолютно тісні" відносини з Росією Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Олександр Лукашенко допустив тісніші відносини Білорусі з Росією. Він заявив, що Білорусь і Росія не намагаються об'єднатися всупереч бажанню громадян двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Лукашенко з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Президент Росії не сказав про міркування, що хтось когось поглине. Ми цією хворобою і не хворіли з президентом Росії. Якщо хтось цим хворів, можемо підлікувати. Ми досить розумні люди, якщо нам знадобитися мати абсолютно тісні відносини, ще могутніше, ніж в унітарній державі, то ми це зробимо елементарно. З цього не треба брязкати старими фразами, що ми намагаємося когось поглинути або об'єднатися всупереч бажанню наших народів. Захотіли - зробили", - заявив він.

При цьому Лукашенко додав, що якщо Білорусі і Росії знадобиться більш тісна інтеграція, то вона буде здійснена миттєво.

"Якщо нам буде потрібна ще більш тісна Військова, політична або інша інтеграція, то ми це зробимо миттєво, як тільки відчуємо бажання наших людей", - підкреслив він.

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"Зробимо це миттєво". Лукашенко допустив "абсолютно тісні" відносини з Росією
"Зробимо це миттєво". Лукашенко допустив "абсолютно тісні" відносини з Росією
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