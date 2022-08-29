Сдавала позиции ВСУ: в Сарнах задержали корректировщицу ударов
Жительница Сарн фиксировала движение военных и присылала эти данные представителям России, после чего по городу наносились ракетные удары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Ровенской областной прокуратуры.
По данным следствия, в Сарнах длительное время проживала гражданка РФ. Она фотографировала военную технику и самих военных в городе. Затем в "WhatsApp" она присылала эти фото врагу.
"Кроме этого, исповедуя пророссийские взгляды и неприязнь к Украине, женщина отрицала обстрелы ВС РФ мирного населения и признавала правомерной вооруженную агрессию государства-оккупанта", - говорится в сообщении.
Женщине сообщили о подозрении в "распространении информации о движении Вооруженных сил Украины" и "оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ". За совершенные преступления она может получить до 8 лет заключения.
Напомним, что 28 августа в Сарнах прогремели взрывы. Оккупанты выпустили четыре ракеты в объект военной инфраструктуры.
Позже в Нацполіції сообщили, что Сарны русские атаковали с самолетов, выпустив ракеты Х-101.
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