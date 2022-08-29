Здавала позиції ЗСУ: в Сарнах затримали коригувальницю ударів

Жителька Сарн фіксувала рух військових та надсилала ці дані представникам Росії, після чого по місту завдавались ракетні удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Рівненської обласної прокуратури .

За даними слідства, у Сарнах тривалий час проживала громадянка РФ. Вона фотографувала військову техніку та самих військових у місті. Потім у "WhatsApp" вона надсилала ці фото ворогу.

"Крім цього, сповідуючи проросійські погляди та неприязнь до України, жінка заперечувала обстріли ЗС РФ мирного населення та визнавала правомірною збройну агресію держави-окупанта", - йдеться у повідомленні.

Жінці повідомили про підозру у "поширенні інформації про рух Збройних сил України" та "виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ". За скоєні злочини вона може отримати до 8 років ув'язнення.