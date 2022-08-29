Здавала позиції ЗСУ: в Сарнах затримали коригувальницю ударів
Жителька Сарн фіксувала рух військових та надсилала ці дані представникам Росії, після чого по місту завдавались ракетні удари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Рівненської обласної прокуратури.
За даними слідства, у Сарнах тривалий час проживала громадянка РФ. Вона фотографувала військову техніку та самих військових у місті. Потім у "WhatsApp" вона надсилала ці фото ворогу.
"Крім цього, сповідуючи проросійські погляди та неприязнь до України, жінка заперечувала обстріли ЗС РФ мирного населення та визнавала правомірною збройну агресію держави-окупанта", - йдеться у повідомленні.
Жінці повідомили про підозру у "поширенні інформації про рух Збройних сил України" та "виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ". За скоєні злочини вона може отримати до 8 років ув'язнення.
Нагадаємо, що 28 серпня у Сарнах прогриміли вибухи. Окупанти випустили чотири ракети в об'єкт військової інфраструктури.
Пізніше в Нацполіції повідомили, що Сарни росіяни атакували з літаків, випустивши ракети Х-101.
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