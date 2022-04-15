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Не считая Мариуполь. С начала войны в Донецкой области погибли 238 гражданских, - глава ОВА

Новина українською →
Донецкая область, Пятница 15 апреля 2022 09:24
Не считая Мариуполь. С начала войны в Донецкой области погибли 238 гражданских, - глава ОВА Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (facebook com pavlokyrylenko)
Автор: Владислав Красинский

В Донецкой области с начала полномасштабной войны погибли 238 гражданских. Эти данные не включают потери в блокадном Мариуполе.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"На 50-ый день сопротивления это количество достигает 238 погибших и 772 раненых. Это официально подтвержденные данные. Без Мариуполя", - заявил он.

Также Кириленко отметил, что "битва за Донбасс" еще не начала. По его словам, оккупанты вынуждены взять паузу.

Напомним, по данным Донецкой ОВА, с начала полномасштабной войны в Мариуполе погибли около 22 тысячи граждан.

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