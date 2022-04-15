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Не рахуючи Маріуполь. З початку війни в Донецькій області загинули 238 цивільних, - глава ОВА

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Донецька область, П'ятниця 15 квітня 2022 09:24
Не рахуючи Маріуполь. З початку війни в Донецькій області загинули 238 цивільних, - глава ОВА Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко (facebook com pavlokyrylenko)
Автор: Владислав Красінський

У Донецькій області з початку повномасштабної війни загинули 238 цивільних. Ці дані не включають втрати в блокадному Маріуполі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

"На 50-ий день опору ця кількість сягає 238 загиблих і 772 поранених. Це офіційно підтверджені дані. Без Маріуполя", - заявив він.

Також Кириленко зазначив, що "битва за Донбас" ще не почала. За його словами, окупанти змушені взяти паузу.

Нагадаємо, за даними Донецької ОВА, з початку повномасштабної війни в Маріуполі загинули близько 22 тисячі громадян.

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