Не вважає себе олігархом. У Ахметова відреагували на законопроект Зеленського

Бізнесмен Рінат Ахметов не вважає себе олігархом. У його прес-службі заявили, що він найбільший український інвестор.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна - "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів" .

"Рінат Ахметов олігархом себе не вважає. І був би здивований, якби його визнали. Рінат Ахметов-найбільший український інвестор",- заявили РБК-Україна в прес-службі Ахметова.

Там також додали, що на підприємствах холдингу "Систем Кепітал Менеджмент" працює майже 200 тисяч осіб, а сама компанія є найбільшим роботодавцем і платником податків.

У прес-службі Ахметова також заявили, що всі активи СКМ, у тому числі засоби масової інформації, були куплені законним шляхом і працюють прозоро.

"Наші ЗМІ завжди були незалежним бізнесом з власною редакційною політикою", - заявили у Ахметова.