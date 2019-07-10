ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Счетной палате назвали сроки аудита "Нафтогаза"

Новости » Экономика    10.07.2019 - 10:07
В Счетной палате назвали сроки аудита "Нафтогаза"
Фото: Валерий Пацкан (Виталий Носач, РБК-Украина)

Проверка будет длится в зависимости от объема документов

В Счетной палате назвали сроки аудита "Нафтогаза". Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

На вопрос, когда ожидать визит в НАК, Пацкан ответил "На этой неделе планируем зайти".

"Мы хотим досконально отработать программу и привлечь всех специалистов, чтобы нам потом юристы НАК не стали придумывать новые оправдания. Никакого превышения полномочий нет", - заявил он.

По его словам, проверка будет длиться в зависимости от объема документов.

"Лишь бы какой отчет нам не нужен. Если его делать, то объемным, указать какое имущество кому было передано, каким образом сейчас ведется его управления. Нам дали финансовую отчетность по уплаченным налогам ГФС, но у нас есть желание увидеть внутреннюю финансовую отчетность, увидеть договоры, как и в какой способ заключены, какие там проценты. Мы хотим максимально все исследовать", - сказал он.

Напомним, в прошлом году Пацкан заявлял, что глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев блокирует проведение аудита со стороны Счетной палаты.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" в 2019 году планирует уплатить в государственный бюджет около 130 млрд гривен.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан: Мы не знаем, сколько у нас вынужденно переселенных лиц "Нафтогаз" впервые закрыл сделку на биржевых торгах по продаже газа
Новости Украины Счетная палатаНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь