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У Рахунковій палаті назвали терміни аудиту "Нафтогазу"

Новини » Економіка    10.07.2019 - 10:07
У Рахунковій палаті назвали терміни аудиту "Нафтогазу"
Фото: Валерій Пацкан (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перевірка триває в залежності від обсягу документів

У Рахунковій палаті назвали терміни аудиту "Нафтогазу". Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

На запитання, коли чекати на візит в НАК, Пацкан відповів "На цьому тижні плануємо зайти".

"Ми хочемо досконало відпрацювати програму і залучити всіх фахівців, щоб нам потім юристи НАК не стали вигадувати нові виправдання. Ніякого перевищення повноважень немає", - заявив він.

За його словами, перевірка буде тривати в залежності від обсягу документів.

"Аби який звіт нам не потрібен. Якщо його робити, то об’ємним, вказати яке майно кому було передано, у який спосіб зараз ведеться його управління. Нам дали фінансову звітність по сплаченим податкам ДФС, але у нас є бажання побачити внутрішню фінансову звітність, побачити договори, як у який спосіб укладені, які там відсотки. Ми хочемо максимально все дослідити", - сказав він.

Нагадаємо, в минулому році Пацкан заявляв, що голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв блокує проведення аудиту з боку Рахункової палати.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" в 2019 році планує сплатити до державного бюджету близько 130 млрд гривень.

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