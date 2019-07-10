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В Счетной палате не исключают привлечения силовиков для проверки "Нафтогаза"

Новости » Экономика    10.07.2019 - 12:40
В Счетной палате не исключают привлечения силовиков для проверки "Нафтогаза"
Фото: Валерий Пацкан (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пацкан уже общался с руководством СБУ и МВД

Счетная палата будет привлекать силовые ведомства, если руководство НАК "Нафтогаз Украины" будет препятствовать проведению аудита государственной компании. Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

Как отметил Пацкан, это могут быть полномочия СБУ, поскольку это может касаться энергетической безопасности государства, или это будут полномочия Национальной полиции.

"Мы будем привлекать силовиков…. Буквально только что говорил с министром внутренних дел, они нам готовят, кого давать в части экспертов. Первый заместитель главы СБУ Иван Баканов также выразил нам поддержку. Планируем привлекать и специалистов НАБУ", - добавил он.

Отвечая на вопрос, готовы ли сотрудники Счетной палаты выбивать двери в НАК, чтобы провести проверку, Пацкан заявил: "Есть силовики, пусть они и выбивают. Подобного прецедента вообще никогда не было в этом государстве, чтобы кто-то подобным образом препятствовал действиям Счетной палаты".

"Скажу так: не может быть государства в государстве. Надо, чтобы общество понимало и знало. Сейчас снова возникла ситуация после отчета о премии руководству "Нафтогаза", - добавил он.

Напомним, глава Счетной палаты Валерий Пацкан в интервью "РБК-Украина" 10 июля сообщил о том, что аудит "Нафтогаза" начнется на текущей неделе. По его словам, проверка будет длиться в зависимости от объема документов.

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре 2018 года в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что Счетная палата Украины не имеет законных оснований требовать проведения аудита в компании. Как отметили в НАК, органами государственного контроля, которые проверяют финансово-хозяйственную деятельность НАК "Нафтогаз Украины", является Государственная аудиторская служба и Государственная фискальная служба.

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