У Рахунковій палаті не виключають залучення силовиків для перевірки "Нафтогазу"

Фото: Валерій Пацкан (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пацкан вже спілкувався з керівництвом СБУ і МВС

Рахункова палата залучатиме силові відомства, якщо керівництво НАК "Нафтогаз України" буде перешкоджати проведенню аудиту державної компанії. Про це в інтерв'ю РБК-Украина сказав глава Рахункової палати Валерій Пацкан.

Як зазначив Пацкан, це можуть бути повноваження СБУ, оскільки це може стосуватися енергетичної безпеки держави, чи це будуть повноваження Національної поліції.

"Ми будемо залучати силовиків.... Буквально тільки що говорив з міністром внутрішніх справ, вони нам готують, кого давати в частині експертів. Перший заступник глави СБУ Іван Баканов також висловив нам підтримку. Плануємо залучати і фахівців НАБУ", - додав він.

Відповідаючи на питання, чи готові працівники Рахункової палати вибивати двері у НАК, щоб провести перевірку, Пацкан заявив: "Є силовики, нехай вони і вибивають. Подібного прецеденту взагалі ніколи не було в цій державі, щоб хтось подібним чином перешкоджав діям Рахункової палати".

"Скажу так: не може бути держави в державі. Треба, щоб суспільство розуміло і знало. Зараз знову виникла ситуація після звіту про премії керівництву "Нафтогазу", - додав він.

Нагадаємо, голова Рахункової палати Валерій Пацкан в інтерв'ю "РБК-Україна" 10 липня повідомив про те, що аудит "Нафтогазу" розпочнеться на поточному тижні. За його словами, перевірка буде тривати залежно від обсягу документів.

Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді 2018 року в НАК "Нафтогаз України" заявили, що Рахункова палата України не має законних підстав вимагати проведення аудиту в компанії. Як зазначили в НАК, органами державного контролю, які перевіряють фінансово-господарську діяльність НАК "Нафтогаз України", є Державна аудиторська служба і Державна фіскальна служба.