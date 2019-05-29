Счетная палата зафиксировала неэффективное управление средствами для ВПЛ и бойцов ВСУ

Фото: Валерий Пацкан (УНИАН)

Счетная палата установила неэффективность управления госсредствами по приобретению жилья для военных ВСУ

Счетная палата установила нарушения в использовании средств государственного бюджета, направленных на расходы для проживания внутренне перемещенных лиц и приобретения жилья украинским военнослужащим. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан во время отчета в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, нарушения касаются неэффективности управления средствами госбюджета профильными министерствами.

"Наибольшие объемы неэффективного управления и использования бюджетных средств были установлены при проведении таких мероприятий. Аудит эффективности использования средств госбюджета, выделенных Минздраву для лечения граждан за рубежом - 746 млн гривен; аудит использования средств бюджета, предназначенных на предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на жительство - 610 млн гривен", - заявил Пацкан.

Кроме того, Счетная палата установила неэффективность управления государственными средствами в вопросе приобретения жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины, которая оценивается в 600 миллионов гривен.

"Это при том, что сейчас 48 тысяч наших военнослужащих стоят в очереди на жилье", - добавил он.

Напомним, глава Счетной палаты заявил, что наибольшие нарушения использования государственного бюджета касаются лечения онкобольных.

Как писало РБК-Украина ранее, Пацкан отметил, что в прошлом году средства государственного бюджета наиболее неэффективно использовало Министерство инфраструктуры. На втором месте - Министерство здравоохранения.

Добавим также, глава Счетной палаты сообщил, что правоохранители открыли 80 уголовных дел по материалам ведомства. Расследуется неэффективное использование средств государственного бюджета.