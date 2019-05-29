Рахункова палата зафіксувала неефективне управління коштами для ВПО та бійців ЗСУ

Фото: Валерій Пацкан (УНІАН)

Рахункова палата встановила неефективність управління держкоштами щодо придбання житла для військових ЗСУ

Рахункова палата встановила порушення у використанні коштів державного бюджету, які спрямовані на витрати для проживання внутрішньо переміщених осіб та придбання житла українським військовослужбовцям. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час звіту у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, порушення стосуються неефективності управління коштами держбюджету профільними міністерствами.

"Найбільші обсяги неефективного управління та використання бюджетних коштів були встановлені при проведенні таких заходів. Аудит ефективності використання коштів держбюджету, виділених МОЗ на лікування громадян закордоном - 746 млн гривень; аудит використання коштів бюджету, призначених на надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання - 610 млн гривень", - заявив Пацкан.

Окрім того, Рахункова палата встановила неефективність управління державними коштами у питанні придбання житла для військовослужбовців Збройних сил України, яка оцінюється у 600 мільйонів гривень.

"Це при тому, що зараз 48 тисяч наших військовослужбовців стоять черзі на житло", - додав він.

Нагадаємо, глава Рахункової палати заявив, що найбільші порушення використання державного бюджету стосуються лікування онкохворих.

Як писало РБК-Україна раніше, Пацкан зазначив, що в минулому році кошти державного бюджету найбільш неефективно використовувало Міністерство інфраструктури. На другому місці - Міністерство охорони здоров'я.

Додамо також, глава Рахункової палати повідомив, що правоохоронці відкрили 80 кримінальних справ за матеріалами відомства. Розслідується неефективне використання коштів державного бюджету.