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Наибольшие нарушения использования бюджета касаются лечения онкобольных, - Пацкан

Новости » Общество    29.05.2019 - 14:06
Наибольшие нарушения использования бюджета касаются лечения онкобольных, - Пацкан
Фото: Валерий Пацкан (УНИАН)

Нарушения были выявлены в ходе аудита средств, выделенных Минздраву для лечения украинцев за рубежом

Наибольшие нарушения использования государственного бюджета касаются лечения онкобольных. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан во время отчета в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, наибольшие объемы неэффективного использования бюджетных средств были установлены в ходе аудита эффективности использования средств, выделенных Министерству охраны здоровья (Минздраву) для лечения украинцев за рубежом.

"Наибольшие объемы нарушений бюджетного законодательства были установлены при проведении таких мероприятий: аудит эффективности использования средств, выделенных Минздраву для лечения украинцев за рубежом - 1 млрд 454 млн гривен", - отметил Пацкан.

По словам главы Счетной палаты, нарушения зафиксированы во время финансирования лечения онкобольных украинцев.

"В Украине почти 1 млн онкобольных. Ежегодно 130 тысяч новых случаев онкологии. Крайне важно, чтобы эти люди получали от государства надлежащее финансирование. Чтобы украинцы не на телевидении собирали средства для каждого ребенка", - добавил он.

Напомним, в Верховной раде Украины сегодня, 29 мая, состоялся отчет Счетной палаты. Спикер парламента Андрей Парубий в понедельник подчеркивал, что, согласно закону, Счетная палата должна ежегодно отчитываться перед ВР.

Как писало РБК-Украина, Пацкан отметил, что в прошлом году средства государственного бюджета наиболее неэффективно использовало Министерство инфраструктуры. На втором месте - Министерство здравоохранения.

Добавим также, Пацкан сообщил, что правоохранители открыли 80 уголовных дел по материалам Счетной палаты. Расследуется неэффективное использование средств государственного бюджета.

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Новости Украины Счетная палатаВалерий Пацканонкобольные
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