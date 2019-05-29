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В Счетной палате назвали число уголовных дел, открытых по их материалам

Новости » Политика    29.05.2019 - 11:42
В Счетной палате назвали число уголовных дел, открытых по их материалам
Фото: Валерий Пацкан (УНИАН)

Дела открыты по фактам неэффективного использования бюджетных средств

На сегодня правоохранители открыли 80 уголовных производств по материалам Счетной палаты по факту неэффективного использования бюджетных средств. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан во время отчета в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Счетная палата заключила меморандум об обмене информацией с Национальным антикоррупционным бюро Украины и Государственным бюро расследований.

"В целом по сообщениям и материалам Счетной палаты в 2018 году было открыто 21 уголовное производство. А на сегодня уже есть 80 уголовных производств", - заявил Пацкан.

Напомним, ранее анонсировалось, что в Верховной раде Украины в среду, 29 мая, состоится отчет Счетной палаты. Глава Рады Андрей Парубий отметил, что, согласно закону, Счетная палата должна ежегодно отчитываться перед ВР.

Как писало РБК-Украина, Пацкан отметил, что в прошлом году средства государственного бюджета наиболее неэффективно использовало Министерство инфраструктуры. Глава Счетной палаты отметил, что по итогам аудита, проведенного в 2018 году, ведомство составило рейтинг самых неэффективных распорядителей средств.

"Министерство инфраструктуры - почти 55% из объема проверенных нами бюджетных средств использовались неэффективно. Министерство здравоохранения - 42%", - отметил он.

Счетная палата назвала министерства, наименее эффективно использующие бюджет В Раде состоится отчет Счетной палаты
Новости Украины Счетная палатаВалерий Пацкан
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