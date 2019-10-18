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Минэнерго начало аудит государственных шахт

Новости » Политика    18.10.2019 - 12:38
Минэнерго начало аудит государственных шахт
Фото: Виталий Шубин (facebook.com/vitaliy.vitaliy.752)

Аудит направлен на определение перспектив развития отрасли

Министерство энергетики и защиты окружающей среды начало аудит государственных шахт. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Шубина, аудит проводится с целью определения перспектив развития отрасли.

"Сейчас мы начали аудит всех государственных шахт. Сейчас мы выясняем, какие перспективы развития отрасли", - заявил Шубин.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что шахта "Капитальная" в Мирнограде (Донецкая область) может выйти на рентабельность до конца 2019 года. Сообщалось, что в рамках программы модернизации на шахте запустили новый очистной забой. Это необходимо для увеличения добычи угля и выведения предприятия на прибыльность.

Также сообщалось, что Кабмин выделит миллиард гривен на погашение задолженности по зарплатам шахтерам. Деньги будут выделены в рамках подготовленных изменений в государственный бюджет на 2019 год. Изменения будут переданы для утверждения в Верховную раду.

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Новости Украины аудитМинистерство энергетики и углепрома Украины
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