Рахункова палата проведе аудит Верховної ради двох скликань

Фото: Валерій Пацкан (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рахункова палата приступила до попереднього вивчення матеріалів

Рахункова палата проведе аудит Верховної ради 7-го і 8-го скликання, звіт якого буде представлений в березні 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рахункової палати.

За словами голови палати Валерія Пацкан, під час аудиту буде вивчатися ефективність використання коштів державного бюджету і управління державним майном апаратом Ради, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.

"Ми охопимо період роботи двох скликань - VII і VIII, щоб не було упередженості. Верховна рада не перевірялася жодного разу за час незалежності нашої держави. Забігаючи трохи наперед можу сказати, що попереднє вивчення матеріалів нам вже показує наявні "білі плями", на які нинішньому парламенту потрібно буде звернути увагу. Думаю, в кінці березня цей аудит буде заслухано у Рахунковій палаті", - повідомив Пацкан.

Крім цього, голова Рахункової палати анонсував проведення аудиту Центральної виборчої комісії в 2020 році.

"Я обіцяв, що ми проведемо аудит ЦВК. Тим більше відбулися подвійні вибори. Результати також очікуємо навесні", - заявив Пацкан.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька підписала наказ про проведення аудиту в Національному інституті раку. Моз перевірить звітність Національного інституту раку з 1 січня по 20 вересня 2019 року.

Також повідомлялося, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища початок аудит державних шахт. Аудит проводиться з метою визначення перспектив розвитку галузі.