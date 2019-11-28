ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рахункова палата проведе аудит Верховної ради двох скликань

Новини » Суспільство     28.11.2019 - 11:16
Рахункова палата проведе аудит Верховної ради двох скликань
Фото: Валерій Пацкан (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рахункова палата приступила до попереднього вивчення матеріалів

Рахункова палата проведе аудит Верховної ради 7-го і 8-го скликання, звіт якого буде представлений в березні 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рахункової палати.

За словами голови палати Валерія Пацкан, під час аудиту буде вивчатися ефективність використання коштів державного бюджету і управління державним майном апаратом Ради, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.

"Ми охопимо період роботи двох скликань - VII і VIII, щоб не було упередженості. Верховна рада не перевірялася жодного разу за час незалежності нашої держави. Забігаючи трохи наперед можу сказати, що попереднє вивчення матеріалів нам вже показує наявні "білі плями", на які нинішньому парламенту потрібно буде звернути увагу. Думаю, в кінці березня цей аудит буде заслухано у Рахунковій палаті", - повідомив Пацкан.

Крім цього, голова Рахункової палати анонсував проведення аудиту Центральної виборчої комісії в 2020 році.

"Я обіцяв, що ми проведемо аудит ЦВК. Тим більше відбулися подвійні вибори. Результати також очікуємо навесні", - заявив Пацкан.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька підписала наказ про проведення аудиту в Національному інституті раку. Моз перевірить звітність Національного інституту раку з 1 січня по 20 вересня 2019 року.

Також повідомлялося, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища початок аудит державних шахт. Аудит проводиться з метою визначення перспектив розвитку галузі.

Нацстратегія з прав людини потребує суттєвого перегляду, - комітет Ради Раді пропонують спростити доступ до безоплатної вторинної правової допомоги
Новини України Счетная палатааудитВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся