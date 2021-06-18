Счетная палата назвала среднюю стоимость вакцины от COVID-19 в Украине
Средняя стоимость вакцины от COVID-19 со всеми расходными материалами, заложенная в бюджете, составляет 276 гривен. Всего за бюджетные средства планируется закупить 38 млн доз вакцин.
По это сообщает пресс-служба Счетной палаты.
Как отмечается в сообщении, Министерство здравоохранения уже потратило на вакцинацию 7,9 млрд гривен, еще 2,6 млрд гривен остаются неиспользованными. До конца июня Минздрав должен использовать 10,5 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19.
Из 7,9 млрд гривен средств 7,8 млрд гривен уплачено за закупку вакцины, 41 млн гривен - шприцов; 3,8 млн гривен - раствора и 18 млн гривен - контейнеров для сбора медицинских отходов.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров предлагает направить в специальный фонд госбюджета 1,4 млрд гривен налогов от растаможки "євроблях". Согласно проекту закона, средства предлагается направить на борьбу с COVID-19, а также проведение вакцинации.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в конце мая 2021 года 43% опрошенных украинцев заявили, что не намерены делать прививку от коронавируса. Еще в марте таких было 51,5%.