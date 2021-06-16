Кабмин предлагает направить 1,4 млрд гривен от растаможки "евроблях" на борьбу с COVID-19
Кабинет министров предлагает направить в специальный фонд госбюджета 1,4 млрд гривен налогов от растаможки "евроблях". Средства предлагается направить на борьбу с COVID-19, а также проведение вакцинации.
Законопроект одобрен во время заседания правительства 16 июня, которое транслировалось в Youtube, и будет направлен в Верховную Раду.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по информации Государственной таможенной службы Украины, после окончания льготного периода налогообложения, в течение 2020 года в Украину ввезено 38,4 тыс. единиц транспортных средств, в т. ч. с нарушением сроков пребывания в таможенных режимах транзита и временного ввоза - 7,5 тыс. транспортных средств.
Таким образом, доходы специального фонда государственного бюджета Украины на 2021 год предлагается увеличить на 1 433,75 млн грн, в том числе:
- акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) с транспортных средств на 1 140,0 млн гривен;
- налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров с транспортных средств на 230,0 млн гривен;
- поступления от добровольно уплаченных физическими лицами средств на 63,75 млн гривен.
Полученные средства предлагается израсходовать по бюджетной программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".
Напомним, с 15 июня начала действовать новая льготная формула для растаможки "євроблях", которіе въехали на территорию Украины до конца 2020 года. Нормы закона будут применяться до 15 ноября 2021 года.
По данным опроса Центра Разумкова, в конце мая 2021 года 43% опрошенных украинцев заявили, что не намерены делать прививку от коронавируса. Еще в марте таких было 51,5%.