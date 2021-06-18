Рахункова палата назвала середню вартість вакцини від COVID-19 в Україні

Середня вартість вакцини від COVID-19 з усіма розхідними матеріалами, закладена в бюджеті, становить 276 гривень. Усього за бюджетні кошти планується закупити 38 млн доз вакцин.

По це повідомляє прес-служба Рахункової палати .

Як зазначається в повідомленні, Міністерство охорони здоров’я вже витратило на вакцинацію 7,9 млрд гривень, ще 2,6 млрд гривень залишаються невикористаними. До кінця червня МОЗ має використати 10,5 млрд грн на закупівлю вакцини від COVID-19.

Із 7,9 млрд гривень коштів 7,8 млрд гривень сплачено за закупівлю вакцини, 41 млн гривень - шприців; 3,8 млн гривень - розчину та 18 млн гривень - контейнерів для збору медичних відходів.