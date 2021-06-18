ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рахункова палата назвала середню вартість вакцини від COVID-19 в Україні

Новость на русском →
П'ятниця 18 червня 2021 12:49
Рахункова палата назвала середню вартість вакцини від COVID-19 в Україні Фото: платники податків витрачають на одну вакцину від COVID-19 у середньому 10 доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня вартість вакцини від COVID-19 з усіма розхідними матеріалами, закладена в бюджеті, становить 276 гривень. Усього за бюджетні кошти планується закупити 38 млн доз вакцин.

По це повідомляє прес-служба Рахункової палати.

Як зазначається в повідомленні, Міністерство охорони здоров’я вже витратило на вакцинацію 7,9 млрд гривень, ще 2,6 млрд гривень залишаються невикористаними. До кінця червня МОЗ має використати 10,5 млрд грн на закупівлю вакцини від COVID-19.

Із 7,9 млрд гривень коштів 7,8 млрд гривень сплачено за закупівлю вакцини, 41 млн гривень - шприців; 3,8 млн гривень - розчину та 18 млн гривень - контейнерів для збору медичних відходів.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів пропонує спрямувати до спеціального фонду держбюджету 1,4 млрд гривень податків від розмитнення "євроблях". Згідно з проектом закону, кошти пропонується спрямувати на боротьбу з COVID-19, а також проведення вакцинації.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, наприкінці травня 2021 року 43% опитаних українців заявили, що не мають наміру робити щеплення від коронавірусу. Ще у березні таких було 51,5%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцина вакцинація
NEWS
Злива затопила вулиці Дніпра
Злива затопила вулиці Дніпра
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами