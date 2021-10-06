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Счетная палата дала заключение по отчету Разумкова. Это нужно для его отставки

Автор: Юлия Бойко

Счетная палата дала заключение по отчету спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Документы передадут депутатам, это необходимо для рассмотрения вопроса об отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

"Счетная палата дала заключение по отчету спикера Верховной рады о работе и выполнении сметы. Эти документы предоставляются депутатам не позднее чем за два дня до рассмотрения вопроса отзыва спикера. Заключение Счетной палаты нужно для рассмотрения отставки спикера Рады", - отметил Гончаренко.

Напомним, ранее Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня.

Кроме того, вопрос о его отставке внесли в повестку дня Верховной рады.

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Дмитрий РазумковВерховная рада