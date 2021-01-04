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На счетах Госказначейства скопилась рекордная сумма в валюте

Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 января 2021 года на счетах Государственной казначейской службы Украины скопилось 70,7 млрд гривен. Это рекордная сумма средств за последние десять лет.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

По данным пресс-службы, на Едином казначейском счете (ЕКС) находится 12 млрд гривен, а на счетах в иностранной валюте - 58,7 млрд гривен.

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составили 1 075,7 млрд гривен. Это на 1,5% больше плана (1 059,9 млрд гривен), откорректированного в течение года.

Как сообщало РБК-Украина, доходы государственного бюджета Украины на 2021 год запланированы в сумме 1 084 млрд гривен, что на 6,1% больше доходов 2020 года (1022 млрд гривен). Расходы предусмотрены в сумме 1 320 млрд гривен, что на 0,6% больше, чем в 2020 году (1 312 млрд гривен).

В законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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