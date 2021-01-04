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На рахунках Держказначейства накопичилася рекордна сума в валюті

Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 січня 2021 року на рахунках Державної казначейської служби України накопичилося 70,7 млрд гривень. Це рекордна сума коштів за останні десять років.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

За даними прес-служби, на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) знаходиться 12 млрд гривень, а на рахунках в іноземній валюті - 58,7 млрд гривень.

Нагадаємо, доходи державного бюджету України за січень-грудень 2020 року склали 1075,7 млрд гривень. Це на 1,5% більше плану (1059,9 млрд гривень), скоригованого протягом року.

Як повідомляло РБК-Україна, доходи державного бюджету України на 2021 рік заплановані у сумі 1 084 млрд гривень, що на 6,1% більше доходів 2020 року (1022 млрд гривень). Видатки передбачені в сумі 1 320 млрд гривень, що на 0,6% більше, ніж в 2020 році (1 312 млрд гривень).

У законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

Прогноз погоди
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