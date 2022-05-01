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Счет по вражеским самолетам 7:0 в пользу одесской ПВО, - спикер ОВА

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Одесса, Воскресенье 01 мая 2022 02:16
Счет по вражеским самолетам 7:0 в пользу одесской ПВО, - спикер ОВА Фото: Сергей Братчук, спикер Одесской ОВА (facebook.com/sergey.bratchuk)
Автор: Владимир Костырин

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что местная противовоздушная оборона "очень хорошо" работает, и назвал "счет" по подбитым российским воздушным целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление пресс-секретаря ОВА в эфире национального телемарафона.

"Одесская ПВО работает очень хорошо. У нас счет по вражеским самолетам 7:0 в пользу Одессы", - отметил Братчук.

Спикер ОВА также рассказал, что вечером 30 апреля российские войска нанесли удар крылатыми ракетами по одесскому аэродрому, и констатировал, что к сожалению были "прилеты".

"Взлетная полоса разрушена и не может работать, не может принимать самолеты, на эту минуту она не подлежит ремонту. Там продолжается спасательная операция", - говорит он.

Братчук также уточнил, что противник стрелял по Одессе с территории временно оккупированного Крыма, используя БРК "Бастион", ракеты типа "Оникс".

Он напомнил, что такие ракеты РФ ранее использовала во время обстрелов Сирии.

Напомним, президент Владимир Зеленский высказался о российских ракетных ударах по Одессе в субботу и отметил, что одесситы "никогда не забудут такое российское отношение" к своему городу.

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