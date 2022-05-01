Рахунок по ворожих літаках 7:0 на користь одеської ППО, - спікер ОВА

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що місцева протиповітряна оборона "дуже добре" працює, і назвав "рахунок" по підбитих російських повітряних цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву прес-секретаря ОВА в ефірі національного телемарафону.

"Одеська ППО працює дуже добре. У нас рахунок по ворожих літаках 7:0 на користь Одеси", - зазначив Братчук.

Спікер ОВА також розповів, що ввечері 30 квітня російські війська завдали удару крилатими ракетами по одеському аеродрому, і констатував, що на жаль були "прильоти".

"Злітна смуга зруйнована і не може працювати, не може приймати літаки, на цю хвилину вона не підлягає ремонту. Там триває рятувальна операція", - говорить він.

Братчук також уточнив, що противник стріляв по Одесі з території тимчасово окупованого Криму, використовуючи БРК "Бастіон", ракети типу "Онікс".

Він нагадав, що такі ракети РФ раніше використовувала під час обстрілів Сирії.