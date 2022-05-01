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Рахунок по ворожих літаках 7:0 на користь одеської ППО, - спікер ОВА

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Одеса, Неділя 01 травня 2022 02:16
Рахунок по ворожих літаках 7:0 на користь одеської ППО, - спікер ОВА Фото: Сергій Братчук, спікер Одеської ОВА (facebook.com/sergey.bratchuk)
Автор: Володимир Костирін

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що місцева протиповітряна оборона "дуже добре" працює, і назвав "рахунок" по підбитих російських повітряних цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву прес-секретаря ОВА в ефірі національного телемарафону.

"Одеська ППО працює дуже добре. У нас рахунок по ворожих літаках 7:0 на користь Одеси", - зазначив Братчук.

Спікер ОВА також розповів, що ввечері 30 квітня російські війська завдали удару крилатими ракетами по одеському аеродрому, і констатував, що на жаль були "прильоти".

"Злітна смуга зруйнована і не може працювати, не може приймати літаки, на цю хвилину вона не підлягає ремонту. Там триває рятувальна операція", - говорить він.

Братчук також уточнив, що противник стріляв по Одесі з території тимчасово окупованого Криму, використовуючи БРК "Бастіон", ракети типу "Онікс".

Він нагадав, що такі ракети РФ раніше використовувала під час обстрілів Сирії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловився про російські ракетні удари по Одесі у суботу і зазначив, що одесити "ніколи не забудуть таке російське ставлення" до свого міста.

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