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Счет идет на часы. Денисова призвала спасти жителей Мариуполя

Фото: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Для окруженных российскими войсками мирных жителей Мариуполя и раненых украинских военных счет идет на часы. Несмотря на все обещания, Россия не дает эвакуироваться людям из "Азовстали".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Мариупольцам необходима срочная эвакуация! Счет идет уже не на дни, а на часы. Вчера по заводу продолжались авиаудары. Работали танки, происходили пехотные штурмы. Агрессор в прямом смысле сжигает Мариуполь. Не осталось ни одного уцелевшего здания, - пишет она. - После массированной бомбардировки количество военных раненых, находившихся в госпитале, возросло до 600 человек. Появились новые раненые, контуженные и погибшие, среди которых и медики".

По ее словам, сейчас критически не хватает еды и воды, лекарств не осталось совсем.

"В укрытиях находится много женщин, детей, пожилых людей. Точное их количество неизвестно. Невозможно посчитать количество еще не разрушившихся бомбоубежищ, и сколько там людей. Режима тишины нет более 60 дней", - напомнила Денисова.

Она в который раз напомнила, что РФ грубо нарушает права гражданского населения и раненых военных на жизнь и медицинскую помощь, гарантированные Гаагскими и Женевскими конвенциями.

Правозащитница обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру и Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину.

Как сообщалось, ранее Подоляк заявил, что мир готов помочь спасти людей в Мариуполе от российских бомбардировок. Но Россия исключает все предложения.

Также Папа Римский трижды обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой организовать гуманитарный коридор мирных жителей, которые прячутся в катакомбах завода "Азовсталь". И каждый раз получал отказ.

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