Рахунок йде на години. Денісова закликала врятувати мешканців Маріуполя

"Маріупольцям необхідна термінова евакуація! Рахунок йде вже не на дні, а на години. Вчора по заводу продовжувались авіаудари. Працювали танки, відбувалися піхотні штурми. Агресор в прямому сенсі спалює Маріуполь. Не залишилося жодної уцілілої будівлі, - пише вона. - Після масованого бомбардування кількість військових поранених, які були в шпиталі, зросла до 600 осіб. Зʼявилися нові поранені, контужені та загиблі, серед яких і медики".

За її словами, зараз критично не вистачає їжі і води, ліків не залишилося зовсім.

"В укриттях перебуває багато жінок, дітей, літніх людей. Точна їх кількість невідома. Не можливо порахувати кількість бомбосховищ, які ще не зруйнували, і скільки там людей. Режиму тиші нема понад 60 днів", - нагадала Денісова.

Вона в котрий раз нагадала, що РФ грубо порушує права цивільного населення і поранених військових на життя та медичну допомогу, що гарантовані Гаазькими і Женевськими конвенціями.

Правозахисниця звернулася до президента Міжнародного комітету Червоного Хреста Петера Маурера та до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну.