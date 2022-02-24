Российская Федерация продолжает попытки захватить Счастье и Станцию Луганскую. Во время очередного боя, украинские защитники дали отпор врагу и захватили оккупантов в плен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
"Сейчас Счастье находится под полным контролем украинских военных. В ходе боев враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и отступил. В плен попали российские оккупанты", - пишет пресс-служба ООС.
Фото: в счастье военные ВСУ взяли в плен оккупантов (фото facebook.com)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что перед этим украинские военные 93-й бригады "Холодный Яр" также взяли в плен военных России.