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У Щасті військові ЗСУ взяли у полон окупантів

Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація продовжує спроби захопити Щастя та Станцію Луганську. Під час чергового бою, українські захисники дали відсіч ворогу та захопили окупантів у полон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

"Наразі Щастя знаходиться під повним контролем українських військових. В ході боїв ворог зазнав важких втрат у живій силі і техніці та відступив. У полон потрапили російські окупанти", - пише пресслужба ООС.

Фото: у Щасті військові ЗСУ взяли у полон окупантів (facebook.com)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що перед цим українські військові 93-ї бригади "Холодний Яр" також взяли у полон військових Росії.

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