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Счастье уничтожено на 80 %, в Новоайдаре взорвали мосты, – Гайдай

Автор: Антон Федорцив

Глава Луганской областной военной гражданской администрации Сергей Гайдай поделился актуальной информацией о состоянии населенных пунктов региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу чиновника.

Глава администрации рассказал, что город Счастье уничтожен на 80 %. Несмотря на это, обстрелы населенного пункта продолжаются. Что касается эвакуации, то организованный выезд был сорван.

"Наконец-то утром определенное количество жителей смогли эвакуироваться собственным ходом. Обстреляны из "градов" школьные автобусы для эвакуации жителей города. Пострадал водитель. Завтра снова будем пытаться организовать эвакуацию", – написал Гайдай.

Кроме того, он упомянул и о других городах Луганщины. В частности, в Старобельске в результате минометных обстрелов пострадали частные дома и инфраструктура. Один человек погиб.

В Новоайдаре взорвали "старый" и "новый" мосты. Также ведутся обстрелы Золотого, Новотошковского и Попасной. В последней застряли два поезда с эвакуированными. Если колею не отремонтируют оперативно, то людей разместят в укрытиях.

Кстати, российский десант неудачно высадился в Одессе и отступил с потерями.

Напомним, Украина собирается судиться с Россией в Гааге из-за военных преступлений.

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