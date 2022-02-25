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Украина обратится в Гаагу для финансового наказания России за военные преступления, - Свириденко

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Киев, Пятница 25 февраля 2022 21:28
Украина обратится в Гаагу для финансового наказания России за военные преступления, - Свириденко Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Министерство экономики и правительство Украины готовят материалы для обращения в Международный уголовный суд в Гааге. Целью его является получение компенсаций от России за последствия военного вторжения.

Об этом сообщает вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

"Пока наши Вооруженные силы героически отражают атаки врага по всей стране, мы уже работаем над двумя стратегически важными шагами для экономической поддержки Украины. Мы начали процесс фиксации и оценки всех экономических убытков, нанесенных в результате нападения Российской Федерации", - рассказала она.

Для этого Министерство экономики уже сотрудничает с лучшими украинскими экономистами из Киевской школы экономики, Ukraine Economic Outlook и других экспертных групп. Министерство призывает международных экспертов также участвовать в процессе.

"Для чего это нужно? Первое: после завершения военных действий мы будем обращаться к нашим международным партнерам. Нам нужна финансовая помощь для первоочередного восстановления поврежденной критической инфраструктуры. Второе: у государства Украина есть все основания для обращения в Международный уголовный суд в Гааге. Мы будем требовать справедливого наказания для России за военные преступления", - отметила министр.

Она подчеркнула, что государство-агрессор заплатит не только страшную цену в виде обезвреженной техники и живой силы, но и финансовую цену за взорванные мосты, поврежденные дороги, разбомбленные аэропорты и разрушенные дома украинцев.

"Российская Федерация обязана выплатить компенсации и репарации за все разрушения и убийства, совершенные ею. Агрессор должен нести не только моральную, юридическую, но и финансовую ответственность за свои действия. Украина будет делать все возможное для этого. Работа продолжается", - сказала она.

Свириденко заверила, что вся инфраструктура будет восстановлена, а Украина вернется на путь экономического развития.

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Российская Федерация Гаага
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