Щастя знищене на 80 %, в Новоайдарі підірвали мости, – Гайдай

Голова адміністрації розповів, що місто Щастя знищене на 80 %. Попри це, обстріли населеного пункту тривають. Щодо евакуації, то організований виїзд був зірваний.

"Нарешті зранку певна кількість мешканців змогли евакуюватися власним ходом. Обстріляні з "градів" шкільні автобуси для евакуації мешканців міста. Постраждав водій. Завтра знову будемо намагатися організувати евакуацію", – написав Гайдай.

Окрім того, він згадав і про інші міста Луганщини. Зокрема, в Старобільську внаслідок мінометного обстрілу постраждали приватні будинки та інфраструктура. Одна людина загибла.

Натомість у Новоайдарі підірвали "старий" і "новий" мости. Також ведуться обстріли Золотого, Новотошківського та Попасної. В останній застрягли два потяги з евакуйованими. Якщо колію не зремонтують оперативно, то людей розмістять в укриттях.