Сбывали наркотики в столичном изоляторе: полиция задержала "смотрящего" и сообщников

Столичная полиция разоблачила схему сбыта наркотиков в Киевском следственном изоляторе. В преступную группу входили "смотрящий", сообщники из СИЗО и жители других областей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции .

Согласно данным следствия, 30-летний осужденный за убийство ребенка выполнял роль "смотрящего" за СИЗО. Пользуясь авторитетом, злоумышленник организовал группировку в состав которой входили арестованные и жители других областей.

"Специализировались" они на поставке и сбыте наркотических и психотропных веществ в спецучреждения путем "перебрасывания", - отмечает пресс-служба полиции.

Отмечается, что каждый из участников имел свою роль в схеме, а часть средств шла на развитие "бизнеса", другая же - на пополнение "общака".

В результате санкционированных обысков по месту жительства участников преступной группировки, правоохранители изъяли записи о заработанных на схеме средств, наркотики и другие запрещенные вещи.