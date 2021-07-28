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Збували наркотики в столичному ізоляторі: поліція затримала "смотрящого" й спільників

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Київ, Середа 28 липня 2021 19:14
Збували наркотики в столичному ізоляторі: поліція затримала "смотрящого" й спільників Фото: поліція заарештувала смотрящого і його спільників, які збували наркотики в ізоляторі Києва (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Столична поліція викрила схему збуту наркотиків у Київському слідчому ізоляторі. До злочинної групи входили "смотрящий", спільники зі СІЗО й мешканці інших областей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Згідно з даними слідства, 30-річний засуджений за вбивство дитини виконував роль "смотрящого" за СІЗО. Користуючись авторитетом, зловмисник організував угрупування до складу якої входили заарештовані та мешканці інших областей.

"Спеціалізувалися" вони на постачанні та збуті наркотичних та психотропних речовин до спецустанови шляхом "перекидів", - відзначає пресслужба поліції.

Зазначається, що кожен із учасників мав свою роль у схемі, а частина коштів йшла на розвиток "бізнесу", інша ж - на поповнення "общаку".

Внаслідок санкціонованих обшуків за місцем проживання учасників злочинного угрупування, правоохоронці вилучили записи стосовно зароблених на схемі коштів, наркотики та інші заборонені речі.

Фото: поліція заарештувала смотрящого і його спільників, які збували наркотики в ізоляторі Києва (npu.gov.ua)

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