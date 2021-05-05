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Сбывали конфиденциальную информацию о 32 млн граждан: прокуратура подозревает двух братьев

Автор: Юлия Струк

Двух братьев подозревают в сбыте конфиденциальной информации о 32 млн граждан. Оболонская окружная прокуратура Киева сообщила им о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Оболонской окружной прокуратурой. Киева сообщено о подозрении двум лицам по факту сбыта конфиденциальной информации из баз данных (ч. 2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 362 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Материалы дела свидетельствуют, что в начале 2021 года родные братья вступили в сговор с работниками банковских учреждений и государственных органов. Они получали от них информацию о свыше 32 миллионах граждан Украины из разных баз данных для дальнейшего ее сбыта заинтересованным лицам.

"Работая на одном из столичных рынков, подозреваемые под видом продажи компьютерных игр, сбывали полученную информацию о гражданах. В ходе обысков по месту работы и проживания братьев правоохранители изъяли ноутбуки, 5 жестких дисков, 10 флэш-накопителей, 8 карт памяти, телефоны и более 50 оптических дисков", - информирует прокуратура.

Указано, что одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Решается вопрос об избрании меры пресечения другому фигуранту. Следственные действия продолжаются. Устанавливается круг причастных к преступлению лиц.

Напомним, в столице представители "частного детективного агентства" торговали информацией из закрытых баз данных и правоохранительных органов. Схему организовал бывший сотрудник Нацполиции.

Как писало РБК-Украина, в мае в Telegram появилось несколько ботов, которые распространяли персональные данные украинцев. Один из ботов слив базу данных, в которой было 26 миллионов водительских удостоверений.

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