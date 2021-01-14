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В Киеве торговали данными из закрытых баз госорганов. Организатор - экс-полицейский

Киев, Четверг 14 января 2021 14:08
В Киеве торговали данными из закрытых баз госорганов. Организатор - экс-полицейский
Фото: торговля данными (gp.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

В Киеве представители "частного детективного агентства" торговали информацией с закрытых баз данных государственных и правоохранительных органов. Схему организовал бывший сотрудник Нацполиции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Также в состав "агентства" входили действующий сотрудник полиции, руководитель структурного подразделения Государственной налоговой службы, сотрудник государственной кредитно-финансового учреждения, сотрудники страхового бюро.

Участники схемы незаконно сбывали информацию из баз данных "Безопасная столица" Киевской горгосадминистрации о передвижении транспортных средств, данных банковских учреждений, налоговой, полиции, Государственной пограничной службы, органов юстиции.

Торговля происходила через анонимный канал в Telegram, "в том числе по заказу российской стороны и в интересах лиц, проживающих на территории аннексированной Автономной республики Крым".

"Отдельно по заказу клиентов представители агентства предоставляли услуги по незаконному визуальному наблюдению и взламывали электронные почтовые ящики и мессенджеры. Стоимость "услуг" составляла от 100 долларов до 2 тысяч долларов в зависимости от сложности задачи и объемов информации", - информируют в ОГП.

В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные устройства; средства анонимной связи; компьютерную технику и носители информации, использовавшиеся для получения и передачи конфиденциальной информации; служебные документы и аудиозаписи с грифами ограничения допуска, код доступа к Единому реестру досудебных расследований.

Сейчас решается вопрос сообщения фигурантам о подозрении. Расследование ведется по пяти статьям Уголовного кодекса:

  • ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи),
  • 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом),
  • ст. 362 (несанкционированные действия с такой информацией),
  • ст. 232 (разглашение коммерческой или банковской тайны),
  • ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, в мае в Telegram появилось несколько ботов, которые распространяли персональные данные украинцев. Один из ботов слил базу данных, в которой было 26 миллионов водительских удостоверений. После инцидента в сети начали говорить о том, что данные украинцев взяты из программы "Дія".

Как писало РБК-Украина, позже в Нацполиции заявили, что информация об утечке персональных данных украинцев из приложения "Дія" не подтвердилась.

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