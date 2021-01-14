В Киеве торговали данными из закрытых баз госорганов. Организатор - экс-полицейский

В Киеве представители "частного детективного агентства" торговали информацией с закрытых баз данных государственных и правоохранительных органов. Схему организовал бывший сотрудник Нацполиции.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Также в состав "агентства" входили действующий сотрудник полиции, руководитель структурного подразделения Государственной налоговой службы, сотрудник государственной кредитно-финансового учреждения, сотрудники страхового бюро.
Торговля происходила через анонимный канал в Telegram, "в том числе по заказу российской стороны и в интересах лиц, проживающих на территории аннексированной Автономной республики Крым".
"Отдельно по заказу клиентов представители агентства предоставляли услуги по незаконному визуальному наблюдению и взламывали электронные почтовые ящики и мессенджеры. Стоимость "услуг" составляла от 100 долларов до 2 тысяч долларов в зависимости от сложности задачи и объемов информации", - информируют в ОГП.
В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные устройства; средства анонимной связи; компьютерную технику и носители информации, использовавшиеся для получения и передачи конфиденциальной информации; служебные документы и аудиозаписи с грифами ограничения допуска, код доступа к Единому реестру досудебных расследований.
Сейчас решается вопрос сообщения фигурантам о подозрении. Расследование ведется по пяти статьям Уголовного кодекса:
Напомним, в мае в Telegram появилось несколько ботов, которые распространяли персональные данные украинцев. Один из ботов слил базу данных, в которой было 26 миллионов водительских удостоверений. После инцидента в сети начали говорить о том, что данные украинцев взяты из программы "Дія".
Как писало РБК-Украина, позже в Нацполиции заявили, что информация об утечке персональных данных украинцев из приложения "Дія" не подтвердилась.