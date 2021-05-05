Збували конфіденційну інформацію щодо 32 млн громадян: прокуратура підозрює двох братів

"Оболонською окружною прокуратурою м. Києва повідомлено про підозру двом особам за фактом збуту конфіденційної інформації з баз даних (ч. 2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 362 КК України)", - сказано у повідомленні.

Матеріали справи свідчать, що на початку 2021 року рідні брати вступили в змову з працівниками банківських установ і державних органів. Вони отримували від них інформацію про понад 32 мільйони громадян України з різних баз даних для подальшого її збуту зацікавленим особам.

"Працюючи на одному зі столичних ринків, підозрювані під виглядом продажу комп’ютерних ігор, збували отриману інформацію про громадян. У ході обшуків за місцем роботи та проживання братів правоохоронці вилучили ноутбуки, 5 жорстких дисків, 10 флеш-накопичувачів, 8 карт пам’яті, телефони та понад 50 оптичних дисків", - інформує прокуратура.

Вказано, що одному з підозрюваних обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу іншому фігуранту. Слідчі дії тривають. Встановлюється коло причетних до злочину осіб.