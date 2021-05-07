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Сбывал уголовникам: СБУ пресекла контрабанду комплектующих для пистолетов-пулеметов

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала нелегальный канал поставки в Украину комплектующих к огнестрельному оружию. Запчасти использовались жителем Киева для изготовления и ремонта стрелкового оружия, и последующего его сбыта представителям криминального мира.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По предварительной версии, житель Киева организовал в своем гараже мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия. Он наладил контрабандные поставки комплектующих к автоматическому оружию из одной из европейских стран. Нелегальный товар злоумышленник получал от иностранных сообщников через сервисы международной почты.

Полученные запчасти подозреваемый использовал для ремонта и переделки стрелкового оружия, в том числе пистолетов-пулеметов. В дальнейшем он его сбывал представителям криминальных кругов.

Организатора нелегального канала задержали при получении очередной посылки. В ходе осмотра у него было обнаружены 10 ствольных планок и 15 магазинов для автоматического стрелкового оружия типа “Scorpion”.

Кроме того, в ходе обыска у контрабандиста было изъято:

  • 2 пистолета-пулемета SA-24 и SA-26;
  • 4 корпуса гранат Ф-1;
  • унифицированные запалы ручной гранаты;
  • более 600 патронов различного калибра;
  • порох для изготовления боеприпасов
  • приборы и оборудование для ремонта и переработки огнестрельного оружия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) УК Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Мероприятия по выявлению и блокировке нелегального канала поставки комплектующих к оружию прохолодило управление СБУ в Закарпатской области.

Фото: задержание организатора контрабанды оружия в Украину (ssu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что СБУ блокировала канал поставки к предприятиям военно-промышленного комплекса РФ украинской продукции военного назначения.

РБК-Украина писало, что СБУ предупредила незаконный экспорт украинских товаров военного назначения в Россию.

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