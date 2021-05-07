Сбывал уголовникам: СБУ пресекла контрабанду комплектующих для пистолетов-пулеметов

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала нелегальный канал поставки в Украину комплектующих к огнестрельному оружию. Запчасти использовались жителем Киева для изготовления и ремонта стрелкового оружия, и последующего его сбыта представителям криминального мира.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По предварительной версии, житель Киева организовал в своем гараже мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия. Он наладил контрабандные поставки комплектующих к автоматическому оружию из одной из европейских стран. Нелегальный товар злоумышленник получал от иностранных сообщников через сервисы международной почты.
Полученные запчасти подозреваемый использовал для ремонта и переделки стрелкового оружия, в том числе пистолетов-пулеметов. В дальнейшем он его сбывал представителям криминальных кругов.
Организатора нелегального канала задержали при получении очередной посылки. В ходе осмотра у него было обнаружены 10 ствольных планок и 15 магазинов для автоматического стрелкового оружия типа “Scorpion”.
Кроме того, в ходе обыска у контрабандиста было изъято:
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) УК Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Мероприятия по выявлению и блокировке нелегального канала поставки комплектующих к оружию прохолодило управление СБУ в Закарпатской области.
Фото: задержание организатора контрабанды оружия в Украину (ssu.gov.ua)
Ранее сообщалось, что СБУ блокировала канал поставки к предприятиям военно-промышленного комплекса РФ украинской продукции военного назначения.
РБК-Украина писало, что СБУ предупредила незаконный экспорт украинских товаров военного назначения в Россию.