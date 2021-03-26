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СБУ разоблачила контрабанду для военного флота России

Новина українською → Пятница 26 марта 2021 14:59
СБУ разоблачила контрабанду для военного флота России Фото: СБУ разоблачила контрабанду военного оборудования для флота РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Служба безопасности Украины предупредила незаконный экспорт украинских товаров военного назначения в Россию. Их хотели вывезти для военно-морского флота РФ под видом гражданской продукции.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Конечным потребителем украинских агрегатов были предприятия военно-промышленного комплекса РФ, которые выполняли оборонные заказы в интересах военно-морского флота страны-агрессора. При этом указанные товары поставлялись конечному заказчику как продукция производства российского предприятия", - говорится в сообщении.

Известно, что товары были задержаны на таможенном посту "Запорожье". Вывезти их хотели по документам, которые содержали недостоверные сведения относительно его происхождения и конечной сферы использования.

В настоящее время в рамках уголовного производства, зарегистрированного по ст. 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Фото: СБУ разоблачила контрабанду военного оборудования для флота РФ (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее СБУ предотвратила незаконный вывоз авиационного оборудования военного назначения в одну из стран Ближнего Востока.

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