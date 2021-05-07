Збував кримінальникам: СБУ припинила контрабанду комплектуючих для пістолетів-кулеметів

За попередньою версією, житель Києва організував у своєму гаражі майстерню з виготовлення вогнепальної зброї. Він налагодив контрабандні постачання комплектуючих до автоматичної зброї з однієї з європейських країн. Нелегальний товар зловмисник отримував від іноземних спільників через сервіси міжнародної пошти.

Отримані запчастини підозрюваний використовував для ремонту і перероблення стрілецької зброї, в тому числі пістолетів-кулеметів. Надалі він його збував представникам кримінальних кіл.

Організатора нелегального каналу затримали при отриманні чергової посилки. В ході огляду у нього було виявлено 10 ствольних планок і 15 магазинів для автоматичної стрілецької зброї типу "Scorpion".

Крім того, в ході обшуку у контрабандиста було вилучено:

2 пістолети-кулемети SA-24 і SA-26;

4 корпуси гранат Ф-1;

Уніфіковані запали ручної гранати;

більше 600 патронів різного калібру;

порох для виготовлення боєприпасів

Прилади та обладнання для ремонту та перероблення вогнепальної зброї.

Відносно затриманого порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 201 (контрабанда) КК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Заходи щодо виявлення та блокування нелегального каналу постачання комплектуючих до зброї проходило управління СБУ в Закарпатській області.

Фото: затримання організатора контрабанди зброї в Україну (ssu.gov.ua)