В СБУ зробили заяву про погрози білоруського КДБ ударом по лікарнях Києва

Спецслужба нагадала, що наша країна вже третій рік протидіє ворогові у повномасштабній війні, і всі громадяни розуміють важливість дотримання правил безпеки.

"Тому і спеціальні служби, і представники місцевої влади реагують на кожну потенційну загрозу згідно з передбаченими протоколами дій. На даний час вживаються всі необхідні заходи, щоб нівелювати якісь негативні наслідки навіть теоретичної загрози", - додали в СБУ.

Також спецслужба порадила представникам режиму у Білорусі зрозуміти, що справжніми терористами є люди у Кремлі.



"Білоруській владі потрібно не лякати українців псевдозаявами, а думати про те, як не опинитися на лаві підсудних у Гаазі поряд із кремлівським диктатором", - підсумувала СБУ.