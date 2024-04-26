В СБУ зробили заяву про погрози білоруського КДБ ударом по лікарнях Києва

Заява представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, є проявом інформаційно-психологічних спецоперацій, що грають на руку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Спецслужба нагадала, що наша країна вже третій рік протидіє ворогові у повномасштабній війні, і всі громадяни розуміють важливість дотримання правил безпеки.
"Тому і спеціальні служби, і представники місцевої влади реагують на кожну потенційну загрозу згідно з передбаченими протоколами дій. На даний час вживаються всі необхідні заходи, щоб нівелювати якісь негативні наслідки навіть теоретичної загрози", - додали в СБУ.
Також спецслужба порадила представникам режиму у Білорусі зрозуміти, що справжніми терористами є люди у Кремлі.
"Білоруській владі потрібно не лякати українців псевдозаявами, а думати про те, як не опинитися на лаві підсудних у Гаазі поряд із кремлівським диктатором", - підсумувала СБУ.
Раніше у Києві терміново розпочалася евакуація двох лікарень, розташованих на вулиці Богатирській. Одна з них дитяча.
Пізніше чиновники повідомили, що у Києві евакуювали персонал та пацієнтів із двох лікарень через ймовірний удар Російської Федерації. Однак поки що немає підтверджень, що Москва готувала удар по цих медичних закладах.
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