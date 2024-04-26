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В СБУ сделали заявление об угрозах белорусского КГБ ударом по больницам Киева

Архивное фото: в СБУ сделали заявление об угрозах белорусского КГБ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Заявление представителей белорусских властей по поводу якобы находящихся в украинских больницах мифических террористов является проявлением информационно-психологических спецопераций, играющих на руку России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Спецслужба напомнила, что наша страна уже третий год противодействует врагу в полномасштабной войне, и все граждане понимают важность соблюдения правил безопасности.

"Поэтому и специальные службы, и представители местных властей реагируют на каждую потенциальную угрозу согласно предусмотренным протоколам действий. В настоящее время принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать какие-либо негативные последствия даже теоретической угрозы", - добавили в СБУ.

Также спецслужба посоветовала представителям режима в Беларуси понять, что настоящими террористами являются люди в Кремле.

"Белорусским властям нужно не пугать украинцев псевдозаявлениями, а думать о том, как не оказаться на скамье подсудимых в Гааге рядом с кремлевским диктатором", - подытожила СБУ.

Что предшествовало

Ранее в Киеве срочно началась эвакуация двух больниц, расположенных на улице Богатырской. Одна из них детская.

Позже чиновники сообщили, что в Киеве эвакуировали персонал и пациентов из двух больниц из-за предполагаемого удара Российской Федерации. Однако пока нет подтверждений, что Москва готовила удар по этим медицинским учреждениям.

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